Darko Lemajic, de Gentse zondebok, zat diep na nederlaag tegen Club Brugge: "We benutten zijn kwaliteiten te weinig"

Er was de voorbije week heel wat te doen rond Darko Lemajic. Hein Vanhaezebrouck zette op een persconferentie zijn boomlange spits uit de wind, maar tegen Club Brugge miste Darko Lemjaic enkele opgelegde kansen.

In Het Nieuwsblad vertelt Sven Kums hoe zwaar Lemajic het had na de nederlaag tegen Club Brugge. "Hij zat in zak en as. Dit is echt k*t voor hem. Hij doet zijn uiterste best, wint veel duels... maar op de beslissende momenten scoort hij niet of wordt een goal afgekeurd. Ik vind hem nochtans goed genoeg. Hij doet me af en toe denken aan Kalifa Coulibaly."

"In bepaalde wedstrijden kan hij zeker een meerwaarde zijn voor ons, maar we benutten zijn kwaliteiten te weinig. Of hij kranten leest? Hij spreekt geen Nederlands, dus ik denk het niet. Het hoort erbij, maar zo'n dingen kunnen een speler kraken", besluit Sven Kums.