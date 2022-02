Koopwoede met wisselend succes: hoe Racing Genk in twee seizoenen meer dan veertig miljoen spendeerde

Net als afgelopen zomer kon Racing Genk ook tijdens deze mercato zijn sterkhouders aan boord houden. Het contract van Benjamin Nygren werd ontbonden. Idem voor Carel Eiting, die nog maar een half jaar aan de slag was in de Cegeka Arena. Ook van Iké Ugbo werd alweer afscheid genomen.

Dimitri de Condé en co. oogstten de voorbije jaren heel wat lof voor hun manier van werken bij Racing Genk. De Limburgers zoeken wereldwijd steevast naar jong talent dat zich in Genk kunnen ontplooien én die de club op termijn miljoenen kunnen opleveren bij een doorverkoop. Het leverde Genk de voorbije jaren al vaak de jackpot op. Denk maar aan Kalidou Coulibaly, Leon Bailey, Ruslan Malinovsky, Sander Berge of Joakim Maehle. Het moet gezegd: Racing Genk kan én durft daarbij investeren. Zo werd in 2019 een piepjonge Benjamin Nygren voor 3,7 miljoen euro weggeplukt bij Göteborg. Amper zeven wedstrijden in het Genk-shirt en een mislukte uitleenbeurt later werd het contract van de Zweed vorige week ontbonden.

De afgelopen twee seizoenen spendeerde Racing Genk net geen veertig miljoen* aan transfersommen. Enkele nieuwkomers bleken meteen een schot in de roos te zijn, terwijl anderen (vooralsnog) niet konden overtuigen. Een overzicht.

Seizoen 2020-2021

Geslaagd

Junya Ito (transfersom onbekend): Racing Genk nam de Japanse flankaanvaller definitief over van Kashiwa Reysol. Een van de absolute sterkhouders bij de Limburgers, die uitgroeide tot een van de sensaties in de Jupiler Pro League. Razendsnel, scorend vermogen en oog voor de medemaats. Met zijn 28 jaar een van de anciens in de Genkse kleedkamer.

Daniel Munoz (4,5 miljoen): Overtuigde niet als centrale middenvelder onder Wolf, maar groeide als rechtsachter uit tot een certitude bij Racing Genk. Bikkelhard, snel én aanvallende impulsen: Munoz (25) is een moderne flankverdediger die de aandacht trok van onder meer Fiorentina. Ondertussen al tien caps voor Colombia op de teller.

Gerardo Arteaga (3,5 miljoen): De Mexicaanse international is een zekerheid als linksachter. Won vorig seizoen de concurrentiestrijd van Jere Uronen, dit jaar krijgt de Mexicaanse international de voorkeur op Simen Juklerod. Amper 23 jaar en dus nog heel wat progressiemarge.

Deliberatie

Cyriel Dessers (4 miljoen): Werd als topschutter van de Eredivisie ingelijfd, maar botste vorig seizoen op het fenomeen Paul Onuachu. Liet in POI fraaie dingen zien. Wilde meer speeltijd en ging op uitleenbasis naar Feyenoord, dat een aankoopoptie van vier miljoen heeft. Ook in Rotterdam blijft het vooralsnog vooral tot een rol als supersub.

Angelo Preciado (3 miljoen): Werd meteen na zijn komst voor de leeuwen gegooid en deed het voortreffelijk. Deemsterde sindsdien weg en staat in de schaduw van Daniel Munoz. Liep bij Ecuadoriaanse nationale ploeg blessure op.

Mark McKenzie (5,45 miljoen): Sterke, sobere centrale verdediger die tot dusver nooit door het ijs zakte. Wat tegen hem pleit, is dat hij onder John van den Brom noch onder Bernd Storck onbetwist titularis is geweest. De Amerikaan moet de opvolger gaan worden van Jhon Lucumi.

Gebuisd

Eboué Kouassi (1,5 miljoen): Racing Genk lichtte de aankoopoptie bij Celtic, maar de Ivoriaan verdween al snel naar het achterplan. Wordt dit seizoen uitgeleend aan het Portugese Arouca, dat ook een aankoopoptie bedong. Lijkt geen toekomst meer te hebben in de Cegeka Arena.

Bastien Toma (3,7 miljoen): Liet flitsen van zijn klasse zien, maar kwam nauwelijks aan spelen toe. Dimitri de Condé liet in HLN weten dat Toma nog te schuchter is. Hij doet voor de rest van het seizoen vertrouwen en ervaring op bij Sankt Gallen. Genk blijft overtuigd van de capaciteiten van de 22-jarige middenvelder en liet geen aankoopoptie opnemen in het huurcontract.

TOTAAL UITGEGEVEN '20-'21 : 25,65 miljoen

Seizoen 2021-2022

Geslaagd

Mujaid Sadick (1,7 miljoen): Werd weggeplukt bij Deportivo La Coruna. Begon aan de competitie als basispion, maar verloor onder John van den Brom zijn plaats. Sinds half oktober steevast in de basis. De 21-jarige centrale verdediger toont zich erg betrouwbaar en matuur in zijn eerste half seizoen in België.

Deliberatie

Simen Juklerod (transfervrij): De Noorse flankspeler werd transfervrij overgenomen van Antwerp. Kwam door een blessure nog maar vier keer aan de bak. Eens hij volledig fit is, moet Juklerod met Arteaga strijden voor de positie van linksachter.

Mike Trésor (3,5 miljoen): De offensieve middenvelder liet in het begin van het seizoen zijn klasse zien met enkele knappe assists en fraaie acties. Daarna was het erg lang stil rond de van Willem II overgekomen Trésor. Met zijn kwaliteiten moet hij Racing Genk van dienst kunnen zijn. Deed de wedstrijd op Union met een schitterende invalbeurt kantelen, al leverde dat finaal geen punten op.

Gebuisd

Iké Ugbo (3,5 miljoen): Hield vorig seizoen Cercle Brugge met zestien doelpunten in 1A. Racing Genk investeerde fors om de Canadese international weg te plukken bij Chelsea. Toen bleek dat Onuachu Genk niet zou verlaten, werd het zwaar voor Ugbo. De spits kon zich niet vinden in de rol van back-up, Racing Genk verweet hem een gebrek aan drive. Op de slotdag van de mercato werd Ugbo uitgeleend (met aankoopoptie) aan Troyes.

Carel Eiting (3 miljoen): Weggeplukt bij Ajax, maar al snel werd duidelijk dat Eiting zich niet zou kunnen ontpoppen tot basispion. De Nederlander kwijnde weg op bank en zelfs tribune. In onderling overleg werd het contract eerder deze week ontbonden. Inmiddels ging Eiting (opnieuw) aan de slag bij Huddersfield Town. Floptransfer.

Geen beoordeling

Aziz Ouattara (2 miljoen): De enige winteraanwinst voor Racing Genk, dat op zoek was naar een fysiek sterke centrale middenvelder. Meteen na zijn komst naar Genk besmet geraakt met het coronavirus. De 21-jarige Ivoriaan maakt naar verluidt indruk op training en lijkt stilaan klaar voor zijn eerste minuten.

TOTAAL UITGEGEVEN '21-'22: 13,7 miljoen