Luka Elsner en Standard geven top acht niet op: "Maar dan moéten we zaterdag winnen"

Zaterdag komt krijgt Standard Cercle Brugge op bezoek. Na de zure nederlaag tegen KV Mechelen willen de Rouches aanknopen met een driepunter.

Eind december gaf Luka Elsner aan dat versterking broodnodig was. Met Mathieu Cafaro, Renaud Emond, Gilles Dewaele en Joachim Van Damme kreeg de Sloveen zijn zin. "Het kon nog beter, maar we mogen blij zijn met deze versterkingen. De nieuwkomers vormen stuk voor stuk een serieuze meerwaarde. Bovendien passen ze zich snel aan. Ik ben een tevreden coach", gaf Elsner aan.

In sommige landen is de transfermarkt nog niet gesloten, zodat Standard misschien alsnog afscheid moet nemen van sommige jongens. "Ik ga niemand tegenhouden, maar ik denk dat we op dit moment over een perfect aantal spelers beschikken om onze doelen en ambities te bereiken."

Het kan vreemd klinken, maar Standard maakt nog steeds aanspraak op de top acht en play-offs. Al beseft Luka Elsner dat de Rouches daarvoor niet al te veel puntenverlies kan veroorloven. "De deur staat op een kier, maar we moeten ambitieus zijn. Het dubbeltje viel niet naar onze kant tegen Mechelen. Zaterdag wordt een levensbelangrijke match. Willen we blijven strijden voor die top acht, dan moeten we winnen. We zetten de jacht in op Cercle Brugge en beseffen dat we voor een fysiek zware uitdaging staan", besluit Elsner.