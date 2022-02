OFFICIEEL: Nieuwe assistent-coach voor Roberto Martinez bij Rode Duivels

Anthony Barry is bij Chelsea assistent van Thomas Tuchel. Tot voor kort combineerde hij die functie met de rol van assistent-coach bij de nationale ploeg van Ierland. Die baan heeft hij neergelegd, want Barry wordt de nieuwe assistent van... Roberto Martinez.

Onlangs voegde Roberto Martinez Thomas Vermaelen al toe aan zijn staff. Met Anthony Barry, een 35-jarige Engelsman, krijgen de Rode Duivels opnieuw een nieuw gezicht te zien.

Barry begon in 2017 als assistent-coach bij Wigan. Sinds 2020 is hij aan de slag bij Chelsea, waar hij assistent was van Frank Lampard. Nu werkt hij in de schaduw van Thomas Tuchel.

Als speler was het jeugdproduct van Everton voornamelijk actief in de League One en League Two.