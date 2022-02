Zinho Gano keert zondag voor even terug naar Racing Genk: "Het zal best speciaal zijn voor mij"

Zulte Waregem gaf op de vorige speeldag in extremis de zege uit handen (3-3). Zondag gaat Essevee op bezoek bij Racing Genk, dat zich geen nieuw puntenverlies kan veroorloven. De terugkeer naar Genk belooft voor Zinho Gano een speciale avond te worden.

Zulte Waregem zag tegen hekkensluiter Beerschot de driepunter in de slotseconden uit handen glippen. Zinho Gano keek toen al een tijdje vanop de invallersbank toe. "Ik was wel wat verbaasd dat ik naar de kant werd gehaald, want ik dacht nuttig te kunnen zijn voor de ploeg. Zowel met mijn verdedigende kopbalkwaliteiten als in het bijhouden van de bal. Het was een keuze van de coach en dat moet ik aanvaarden", vertelt Gano aan HLN.

Zondag gaat Essevee op bezoek bij Racing Genk. Bij de Limburgers kon Gano nooit doorbreken. "Het zal dan ook best speciaal zijn voor mij zondag", geeft hij toe. "Ook nu zal ik er alles aan doen om de ploeg van dienst te zijn. Ook voor Genk wordt het een belangrijke match. Ze hebben een topteam en staan onder hun waarde geklasseerd", besluit De 28-jarige aanvaller.