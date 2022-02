Kristian Thorstvedt ziet het verschil met John van den Brom: "Daar ligt de nadruk nu op"

Racing Genk zette John van den Brom aan de kant en bracht Bernd Storck voor de groep.

De trainerswissel bleek een ware cultuurschok, maar toch ziet Kristian Thorstvedt niet meteen waar het fout liep onder John van den Brom. “Voor mij was hij top, als coach maar ook als mens. Hij gaf zijn groep veel vrijheden, maar dat is zijn manier van werken en het hééft gewerkt, anders zouden wij vorig jaar die resultaten niet hebben geboekt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“De groep heeft nooit om zijn ontslag gevraagd. Wij zijn blijven vechten voor hem tot de laatste match, ook omdat we altijd het gevoel hadden dat er maar één vonk nodig was om weer helemaal vertrokken te zijn.”

Het verschil met de nieuwe coach is gigantisch groot. “Hij werkt zeer gedetailleerd, alles moet precies gebeuren zoals hij het wil. Van het eten tot de powerpointpresentaties voor elke training. Ik hou daar wel van.”

“Je weet wat je gaat doen en waaraan je gaat werken. De nadruk ligt heel erg op het fysieke, we lopen heel veel op training. Fysiek staan we nu verder dan voor Nieuwjaar, dat is ook nodig als we nog iets willen maken van ons seizoen.”