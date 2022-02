Schreuder wil meerdere systemen in ploeg slijpen: "Trainden op andere opstelling voor als we achter kwamen"

Het was opnieuw geen eenvoudige namiddag voor Simon Mignolet in het eigen Jan Breydelstadion. Hij moest zich wel enkele keren onderscheiden maar kon niet voorkomen dat Gent tweemaal raak trof.

"We hebben veel meer de controle over het veld dan enkele dagen geleden op Gent, maar toch komen we achter. We creëren te weinig kansen om echt gevaarlijk te zijn. Zij komen dan wel op voorsprong met een hard schot. Het was te hard en van te dichtbij om nog te kunnen reageren, ik hoopte nog dat hij tegen mijn hoofd zou komen zodat het geen doelpunt zou zijn."

"Bij de rust moesten we omschakelen om de ruimtes te kunnen vinden maar krijgen we het deksel op de neus met een counter", klinkt de analyse van Mignolet na het verlies.

Het was opvallend dat Schreuder bij de rust twee wissels deed en terugviel naar een viermansdefensie. Maar Mignolet zag die omschakeling wel aankomen. "We hebben daar zelfs op getraind, maar dat maakt het er ook niet makkelijker op met zoveel positiewissels", aldus de doelman.

Union

Het sprookje van Union lijkt zo meer en meer werkelijkheid te zullen worden met nieuw puntenverlies van Club. Blauw-Zwart volgt nu al op 12 punten van leider Union maar Mignolet kijkt niet zo graag naar de kloof met de leider.

"Als je moet achtervolgen, moet je vooral naar jezelf kijken en niet naar de tegenstand. We moeten zelf de punten pakken en dat zullen we doen als we meer kansen creëren in balbezit zodat ze minder op de counter kunnen loeren zoals vandaag", besluit Mignolet.