Westerlo pakt nu ook de scalp van Lommel en mag zich stilaan opmaken voor de Jupiler Pro League

Westerlo kan zich stilaan beginnen klaarmaken voor de Jupiler Pro League. Want in de 'stille Kempen' was het vanavond weeral feest.

Amper 7 minuten had Westerlo nodig om op voorsprong te komen tegen de voorlaatste in 1B. Lommel kreeg de bal niet weggewerkt en Van Enoo nam de afvallende bal op de slof en verdwijnt in doel. De betere kansen en mogelijkheden waren voor Westerlo, maar toch slagen ze er niet meer in de voorsprong verder uit te diepen.

De tweede helft was nog maar juist op gang en Westerlo kwam op een dubbele voorsprong. In de 48ste minuut trapt De Cuyper op doel, Fiermarin van Lommel moet de bal lossen, maar Daci was goed gevolgd en legde de 2-0 op het bord.

Dezelfde Daci scoorde nauwelijks één minuut later opnieuw, maar het feest ging niet door omwille van een paar centimeter buitenspel. De fans van Westerlo moesten niet lang wachten op een 3de doelpunt want in de 60ste minuut scoorde Bernat het derde doelpunt voor de 'Kemphanen'.

Westerlo nam gas terug en gaf want andere spelers speelminuten. Dit resulteerde nog in twee kansen voor Lommel via Belghali, maar gescoord werd er niet meer.

Westerlo telt nu 8 punten voorsprong op nummer twee in de stand, RWDM, dat zondagmiddag Virton versloeg met 0-1. Voor Lommen begint de situatie er belabberd uit te zien want ze blijven voorlaatste met amper twee punten voorsprong op Virton.