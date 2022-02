🎥 Ontroostbaar! Met tranen in de ogen ontvangt Egyptische doelman prijs: "Het doet me niets"

Egypte verloor gisterenavond de finale van de Africa Cup van Senegal. Uiteindelijk moest een strafschoppenreeks uitsluitsel brengen en daarin scoorde Sadio Mané de beslissende treffer. Desondanks werd de Egyptisch keeper, Mohamed Abou Gabal, man van de match.

Maar dat kon hem weinig schelen. Na de match kreeg hij de prijs in zijn handen, maar het leek erop dat hij die liever gewoon wegsmeet. In tranen antwoordde hij op de vraag wat het deed om 'Man van de Match' te worden. "Het doet me niets. Ik heb niets te zeggen. We verdienden het om te winnen."