Coach ad-interim van Lommel SK vertrekt in onderling overleg

Luiz Felipe Fereira is niet langer coach ad-interim van Lommel SK. De Braziliaan besliste in overleg met de club om de samenwerking stop te zetten.

De Braziliaan streek deze zomer neer in Lommel als T2 en nam het roer helemaal over in december na het ontslag van Peter van der Veen. Veel beterschap bracht die wissel niet. De laatste competitie-zege dateert van half oktober. De ploeg staat voorlaatste in 1B.

Bij Lommel gaan ze de komende weken op zoek naar een nieuwe coach die tot het einde van het seizoen aanblijft.