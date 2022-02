Geblesseerde Zlatan Ibrahimovic maakt indruk in krachthonk: 'Geduld'

AC Milan won afgelopen weekend de Milanese derby tegen Internazionale (1-2). Dat deed Milan zonder Zlatan Ibrahimovic, die door problemen aan de achillespees de clash met zijn ex-club aan zich voorbij moest laten gaan.

Via social media maakt de inmiddels 40-jarige Zweed duidelijk dat hij allerminst stilzit tijdens zijn blessure. Zlatan Ibrahimovic deelde een filmpje waarin te zien is hoe de ervaren rot zichzelf afbeult in het krachthonk. 'Geduld', klinkt het kort maar krachtig bij Zlatan.

Op zijn 40ste is Zlatan nog steeds van grote waarde voor AC Milan. In vijftien competiewedstrijden was de 120-voudig Zweedse international goed voor acht doelpunten en twee assists.

Dankzij de derbyzege naderde AC Milan tot op één punt van koploper en aartsrivaal Internazionale.