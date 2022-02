Anderlecht heeft hoop om Zirkzee te houden, al is het een kleine kans

Anderlecht speelt maar beter Europees voetbal of het moet zeker op zoek naar een nieuwe spits. De club wil Joshua Zirkzee, momenteel al goed voor 14 goals en 8 assists in alle competities, graag houden. Er zijn echter veel 'maaren'...

Eerst en vooral moet Zirkzee zelf willen blijven. Dat zal enkel gebeuren als de club Europees speelt, liefst zelfs nog Champions League. Bij Bayern München hebben ze hem zo goed als afgeschreven en hij heeft nog maar een jaar contract. Dat betekent dat de Duitse topclub hem deze zomer zal willen verkopen. De marktwaarde van de Nederlander bedraagt intussen toch al zo'n acht miljoen euro en da's niet min voor de portefeuille van paars-wit.

Daarnaast moet Anderlecht ook rekening houden met de stijgende interesse voor de spits, die dus wel mooie statistieken kan voorleggen. Als hij zo doorgaat, komt hij aan betere cijfers dan Lukas Nmecha, die toch een transfer naar Wolfsburg versierde. En de lokroep van de Europese middenmoot is natuurlijk groot. Maar stel dat Anderlecht toch nog CL haalt... Er is dus hoop in de Brusselse bestuurskamers.