Beloften Anderlecht lijden eerste nederlaag, concurrent Genk speelde niet

In de beloftencompetitie lijkt het een spannende titelstrijd te zullen worden tussen Anderlecht en Racing Genk, die tot dusver een haast foutloos parcours hebben afgelegd. Maandag ging paars-wit verrassend ten onder in Charleroi.

De Carolo's kwamen al in minuut zeven op voorsprong. Anderlecht probeerde met man en macht de eerste nederlaag van het seizoen te vermijden, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Na elf zeges en een gelijkspel volgde maandag een eerste verliespartij.

Concurrent Racing Genk, dat evenveel punten telt dan Anderlecht, kwam maandag niet in actie. De jonge Genkies bereiden zich voor op de wedstrijd van woensdag tegen Chelsea, in het kader van de Youth League. Die wedstrijd is overigens uitverkocht.