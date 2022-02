Standard-aanvaller Muleka heeft een nieuwe - tijdelijke - club gevonden

Zoals eerder al geschreven: Jackson Muleka gaat Standard verlaten. Luka Elsner liet hem in de tribune voor de match tegen Cercle Brugge en de Congolese spits komt amper nog aan spelen toe. Hij is nu onderweg naar Turkije.

Volgens La Dernière Heure gaat de voormalige aanvaller van TP Mazembe niet naar één van de eerder genoemde clubs. Hij staat op het punt bij Kasimpasa te tekenen. Voor zes maanden wel, zonder optie tot aankoop.

In Turkije is de transfermarkt vandaag de laatste dag open. Er was ook interesse van FC Zürich, maar dat werd niet concreet. Muleka bevindt zich momenteel al in Turkije om er zijn medische testen af te leggen en zijn contract te tekenen.