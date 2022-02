Komt Herman Van Holsbeeck woensdag vrij? "Geen nieuwe elementen, dus geen reden om hem vast te houden"

Op 19 januari werd voormalig Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck in de gevangenis geplaatst. Van Holsbeeck wordt beschuldigd van bendevorming en witwaspraktijken in een dossier rond makelaar Henrotay.

Concreet zou Herman Van Holsbeeck illegale financiële constructies op poten hebben gezet in de transfers van Aleksandar Mitrovic, Youri Tielemans en Chancel Mbemba. In januari zouden er nieuwe elementen in dit dossier zijn opgedoken, waardoor Van Holsbeeck gearresteerd werd.

Aan VTM Nieuws vertelde Daniël Spreutels, een van Van Holsbeecks advocaten, dat zijn cliënt mogelijk woensdag vrijkomt. "We hebben een uur lang gepleit. We vragen vrijlating omdat er volgens ons absoluut geen nieuwe elementen bestaan, waardoor er dus geen reden was om een arrestatiebevel op te leggen."

"Mijn cliënt heeft altijd betwist dat hij geld zou gekregen hebben, dus verwachten we dat hij woensdag zal vrijgelaten worden. De rechters hebben nog tijd nodig om de elementen die we gepleit hebben, na te kijken."