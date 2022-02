Tissoudali's mooiste actie verklaard: "Raakte Tarik wat een kind overkwam dat nauwelijks ouder was dan eigen dochter"

Tarik Tissoudali maakte zondag indruk. Met zijn voetbal, maar vooral met zijn actie waarmee hij Rayan eerde, de jongen van vijf met wie zovele mensen wereldwijd dagenlang meeleefden. Helaas tevergeefs. Het mag niet verbazen dat net Tissoudali met die boodschap kwam.

"Voor de match was al duidelijk dat hij heel graag wou scoren voor dat kind", zegt Mo Tissoudali, de broer van Tarik, in Het Laatste Nieuws. "Het raakte Tarik enorm wat een kind overkwam dat nauwelijks ouder was dan zijn eigen dochtertje. De plaats waar Rayan overleed, is bovendien de regio in Marokko waar wij vandaan komen."

Ook in zijn thuisland kan de actie van Tissoudali dan ook op veel applaus rekenen. "Alle Marokkaanse voetbalsites hebben het eerbetoon van Tarik aan Rayan opgepikt, het heeft veel weerklank gehad." Zijn sociale bewogenheid is enorm en gaat nog veel verder dan enkel het meeleven met de kleine Rayan.

Dakloze en armen helpen

"In Antwerpen woont er een dakloze in zijn buurt die in een container leeft. Tarik geeft hem te eten en als zijn schoenen kapot zijn, koopt hij nieuwe voor hem. Hij ocht ook een sofa voor die man, voor in zijn container. Soms zijn er mensen die we kennen die ziek zijn of een operatie moeten ondergaan, maar daar het geld niet voor hebben. Dan betaalt Tarik dat voor hen", schetst Mo hoe Tarik anderen te hulp schiet.