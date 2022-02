Advocaat van Herman Van Holsbeeck geeft uitleg over 'nieuwe elementen' in het dossier

Herman Van Holsbeeck wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Advocaat Daniël Spreutels legt uit wat er allemaal gebeurde.

“Hij heeft vreselijke weken achter de rug”, vertelt advocaat Daniël Spreutels aan VTM Nieuws. Van Holsbeeck zat uiteindelijk 22 dagen in de cel.

Een tripje naar Monaco met een bezoek aan de GP Formule 1 zou de reden van zijn nieuwe aanhouding zijn geweest. Hij overnachtte ook op een luxejacht. Nieuwe elementen in het dossier noemde het gerecht dat, nadat de ex-manager van RSC Anderlecht in 2019 al werd verhoord over de zaak rond makelaar Henrotay.

“Wij hebben alle elementen uitgelegd die voor ons belangrijk waren om te bewijzen dat het niet meer noodzakelijk was dat meneer Van Holsbeeck in de gevangenis bleef”, zegt advocaat Daniël Spreutels. “Vandaag zal hij thuis mogen slapen. Dat is goed nieuws. De voorbije weken waren voor hem vreselijk. Een man van 67 jaar die plots aangehouden wordt, wanneer je altijd een normaal leven hebt gehad... Dat is vreselijk. Ik ben heel tevreden voor hem en zijn familie.”

De voorwaarden zijn volgens Spreutels heel normaal. Hij mag geen contact hebben met andere betrokkenen en moet toestemming vragen aan de onderzoeksrechter als hij naar het buitenland wil reizen.