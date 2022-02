Na communicatie AA Gent over Ilombe Mboyo: hoofdsponsor gaat nog stap verder

Krijgen we Ilombe Mboyo (34) nog aan het werk te zien in het shirt van AA Gent? Dinsdag stuurden de Buffalo's een statement uit, onder andere over de situatie van de aanvaller.

"Onder geen beding aanvaarden we geweld tegen vrouwen en de club heeft acties ondernomen en richtlijnen gegeven", klonk het in dat statement. Of nog: "Hoe dan ook zal bij een volgend incident elke betrokkene van de club die zich op dat vlak misdraagt, uitgesloten worden." Met andere woorden: Mboyo krijgt, als het van het Gentse bestuur afhangt, een allerlaatste kans. Dat is echter niet naar de zin van VDK Bank, sinds jaar en dag de hoofdsponsor van de Buffalo's. HLN laat weten dat VDK Bank eist dat Ilombe Mboyo niet meer opgesteld wordt in het eerste elftal. De voorbije vier wedstrijden zat Mboyo alvast niet meer in de selectie van AA Gent. Hein Vanhaezebrouck verkondigde diverse keren dat het om sportieve redenen ging, maar mogelijk is er dus toch meer aan de hand.