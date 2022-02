Opvallend: Wayne Rooney moet zich komen verantwoorden bij FA... voor incident uit 2006

In een interview met de Sunday Times gaf Wayne Rooney afgelopen zondag aan dat hij tijdens zijn actieve loopbaan jarenlang worstelde met zijn drankgebruik. Ook een ander interview van de voormalige topspits veroorzaakt heel wat ophef over het Kanaal.

In gesprek met Mail on Sunday vertelde Rooney doodleuk hoe hij in 2006 extra lange studs onder zijn voetbalschoenen monteerde voor de topper in en tegen Chelsea. "Normaal speelde ik met veel kortere studs, maar ik deed het omdat ik iemand pijn wou doen. Ik moet er wel bijvertellen dat de studs perfect legaal waren."

Hoewel het voorval bijna zestien jaar geleden is, tilt de FA er zwaar aan. In die mate zelfs dat Wayne Rooney het mag komen uitleggen bij de Engelse voetbalbond.

Wayne Rooney (36) stopte een jaar geleden met voetballen bij Derby County. Sindsdien is hij aan de slag als manager van de noodlijdende club uit het Championship. Onlangs sloeg Rooney een aanbod af om manager te worden van Everton, zijn ex-club.