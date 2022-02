72% van de doelpunten in de lappenmand: "Algemeen geweten dat ze belangrijk zijn"

Zulte Waregem kon tegen KV Oostende niet scoren. Kutesa, Fadera en De Neve kregen nochtans een aantal kansjes om de score te openen. Maar de spitsen werden wel wat gemist.

“Of ze er zaterdag opnieuw bij zullen zijn? Het is kort dag, we gaan het moeten zien. Het zijn twee verschillende blessures”, aldus Timothy Derijck over zijn ploegmaats Jelle Vossen en Zinho Gano.

Die eerste was er afgelopen weekend al niet bij, tegen Oostende was ook de tweede er niet bij. “Ze waren beiden niet 100% fit”, opperde coach Timmy Simons.

Gestreden

“We misten onze spitsen natuurlijk wel een beetje. Dat is gewoon zo”, wilde Derijck er geen doekjes om winden. Beide heren waren samen tot dusver goed voor 26 van de 36 goals van Essevee – zelden is een spitsenduo zo belangrijk voor een team.

"We hadden ze heel goed kunnen gebruiken", besefte Sammy Bossut. "Ze zijn belangrijk voor ons, dat is algemeen geweten met onze twee goalgetters. Het waren kansen waar Vossen of Gano misschien wel eentje van had gemaakt, maar de anderen hebben ervoor gestreden."

Zelfs Brecht Capon was niet te beroerd om toe te geven: “0-0 was misschien geen toeval. Bij ons was het net niet en zij misten met Vossen en Gano natuurlijk twee belangrijke doeltreffende spelers.”