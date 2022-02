Aster Vranckx mikt op WK in Qatar met Rode Duivels: "Hoop me volgende maand te bewijzen"

Het gaat snel voor Aster Vranckx. De 19-jarige is bezig aan een stevige opmars. Hij scoorde vorige week voor het eerst bij Wolfsburg.

In maart komt de nationale ploeg samen. Bondscoach Roberto Martinez wil spelers met minder dan 50 caps oproepen voor een stage.

“Ik hoop dat hij aan mij denkt. Al wil ik ook niets forceren, hé. Ik ga niet roepen dat hij een fout maakt als hij me niet selecteert”, zegt Vranckx aan HLN.

“Ik zou wél teleurgesteld zijn. Het is een droom om ooit Rode Duivel te worden. Ik hoop me volgende maand te kunnen bewijzen.”

Contact was er echter nog niet tussen Vranckx en Martinez, maar hij hoopt wel dat het WK in Qatar een mogelijkheid is. “Qatar is een doel. Al besef ik dat ik daarvoor dit jaar nog meer zal moeten tonen. Ik ben ambitieus. Hoe vroeger ik bij de Duivels kan aanpikken, hoe beter.”