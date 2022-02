Cercle valt momenteel net buiten top acht: "Ik wil gewoon geen terugval meer zien zoals op Standard"

Cercle Brugge is na de 1 op 6 net buiten de top acht gevallen. De Bruggelingen willen play-off 2 spelen en dus is winst op OHL zaterdag aangeraden. Maar Dominik Thalhammer zal serieus moeten puzzelen.

Naast de geblesseerden Vanhoutte en Utkus zijn er immers ook nog grote twijfels over de beschikbaarheid van Robbe Decostere, Olivier Deman en Thibo Somers. "Er zijn heel wat jongens bij ons met een vraagteken achter hun naam", aldus Thalhammer bij HLN. "Pas na de vrijdagtraining zal ik kunnen beslissen wie allemaal mee op de bus naar Leuven stapt."

Cercle werkte zich met een opmerkelijke remonte op van de onderste regionen, maar moet zich nu even herpakken. "Over die top-acht spreken we hier binnen de club niet. En je kan net zo goed stellen dat we zeven van onze laatste tien wedstrijden gewonnen hebben, wat de balans nog steeds positief houdt. De kleine terugval is normaal, we zijn een jong team."

"Dat we hadden kunnen verliezen op Standard, daar hebben we het niet meer over gehad. De week voordien werd een doelpunt van Rabbi Matondo tegen KV Oostende afgekeurd op aangeven van de VAR, terwijl het toen ook om centimeters ging. You win some, you lose some, klaar. Ik wil vooral niet meer zien dat mijn ploeg een terugval in de wedstrijd zelf krijgt zoals op Standard het geval was.”