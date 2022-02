Nog maar net aangekomen bij Antwerp en al weken out: wintertransfer blesseerde zich aan de knie

Pech voor Antwerp en Emanuel Emegha. De 19-jarige spits die deze winter overkwam van Sparta is geblesseerd en staat enkele weken aan de kant.

Emegha heeft een knieblessure opgelopen en moet rusten. De 1m95 grote centrumspits moet dit seizoen wennen aan de speelstijl van Antwerp en het niveau van de competitie. Hij wordt pas volgend seizoen echt in de rotatie verwacht.

Björn Engels is, zoals eerder aangekondigd, ook al zes weken out met een scheur in de hamstrings. Viktor Fischer en Manuel Benson zijn ook nog niet selecteerbaar. Zij werken individueel verder aan hun herstel.