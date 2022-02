FIFA-ranking: België blijft leider en loopt drie punten uit op Brazilië, Senegal schrijft geschiedenis

De FIFA-ranking is donderdag bekendgemaakt. België behoudt zijn eerste plaats voor Brazilië en Frankrijk. De Rode Duivels lopen zelfs drie punten uit op de Brazilianen na het puntenverlies van Brazilië tegen Ecuador. Argentinië neemt de 4e plaats over van Engeland.

Senegal heeft een grote stap voorwaarts gezet na het winnen van de Africa Cup of Nations. De ploeg van onder meer Sadio Mané staan nu op de 18e plaats, wat hun hoogste plaats ooit is. Egypte staat op de 34e plaats, terwijl Kameroen op de 38e plaats staat. Canada maakt ook een grote sprong naar de 33e plaats.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe