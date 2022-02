Het wonder dat Lieven Maesschalck heet: "Plots kunnen ze bergen verzetten"

Real Madrid verraste met de samenwerking met kinesist Lieven Maesschalck die voor veel voetballers een soort van wonderdokter is.

Dat Lieven Maesschalck met Real Madrid samenwerkt is een bijzondere stap voor de Spaanse voetbalclub. De Vlaamse kinesist heeft zijn strepen echter al meer dan verdiend.

Zo haalt Georges Leekens in Het Nieuwsblad aan dat hij veel meer is dan enkel een kine. “In mijn periode bij de Rode Duivels was hij bijzonder belangrijk voor Romelu Lukaku, die net van Anderlecht naar Chelsea was gegaan. Rom had zowel fysiek door kleine blessures als mentaal steun nodig. Lieven leerde Lukaku zijn eigen lichaam beter kennen en leerde hem ook om geduld te hebben. Ik stuurde Lieven in die periode ook vaak naar Chelsea”, zegt Leekens.

Ook de revalidatie van Axel Witsel liep bijzonder vlot na zijn achillespeesblessure. “Hij kan inderdaad heel snel gewone maar vooral ook moeilijke blessures analyseren”, vult Eric Gerets aan. “Hij is op dat vlak een van de besten die ik ooit zag. Maar hij geeft die sporters ook zo veel vertrouwen dat hun mindset verandert en ze plots bergen kunnen verzetten. Dat gebeurde met Witsel.”