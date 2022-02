Youssouph Badji weet nog niet of hij mag spelen tegen Club Brugge

Zondag staan Club Brugge en Sporting Charleroi oog in oog met elkaar, maar of Badji mag spelen tegen blauwzwart is nog niet duidelijk.

Volgens Het Nieuwsblad moet de Licentiecommissie nog haar goedkeuring geven of Youssouph Badji met Charleroi tegen Club Brugge mag spelen. Badji wordt door Charleroi gehuurd van Club. Volgens de regels moet Charleroi het volledige loon betalen om hem speelgerechtigd te laten zijn. Dat is zo, maar toch moet er nog goedkeuring komen van de Licentiecommissie. “Het wordt mooi om mijn ploegmaats terug te zien, maar het blijft een match. Iets moeten tonen? Neen, zo redeneer ik niet. Ik doe gewoon mijn best voor Charleroi. Ik wil hier mijn niveau terugvinden. En dat hangt van mij af. En van het werk dat ik doe. Travailler…”, klinkt het bij Badji aan de krant.





Volg Club Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (13/02).