De Africa Cup was een verademing voor Selim Amallah: "Reproduceer bij Standard de verrichte diensten met Marokko"

Selim Amallah maakte afgelopen weekend zijn rentree bij Standard tegen Cercle Brugge. Op de Africa Cup geraakte hij met Marokko in de kwartfinales. Nu wil de 25-jarige aanvallende middenvelder op deze positieve manier voort met Standard.

De Africa Cup was een echte verademing voor Selim Amallah. "Het gaf me eens een verandering van omgeving. Deze AFCON heeft me mentaal en fysiek veel beter gemaakt. Ik heb goed gewerkt en ik denk dat ik goed heb gepresteerd met Marokko. Ik hoop op deze manier door te gaan met Standard", zei de aanvallende middenvelder op een persconferentie.

"Ik wil op Sclessin herhalen wat ik met Marokko heb bereikt"

Ook coach Luka Elsner wil graag dat zijn spelmaker met dezelfde energie speelt als in Kameroen. "Ik had dit seizoen veel problemen bij Standard omdat ik veel blessures had die mijn vooruitgang belemmerden. Ik heb met de coach gesproken en ik wil op Sclessin herhalen wat ik met Marokko heb bereikt. Ik was goed, ik scoorde een keer en gaf twee assists. Of het makkelijker is om in het nationale team te spelen? Het systeem is anders bij Marokko, ik speel vrij in het midden", voegde de Rouche eraan toe.

"Achraf Hakimi is op dit moment de beste rechtsback"

"Bij Marokko staan ​​er spelers van wereldklasse naast mij en is het dus zeker makkelijker. Achraf Hakimi is op dit moment de beste rechtsback ter wereld. Hij is fenomenaal en heeft het team gedragen ondanks zijn jonge leeftijd. Ik speelde naast hem en we hadden een goede band op het veld. Vandaar dat het gemakkelijker was om te spelen met iemand als Hakimi naast me", legde Amallah uit.

Nu ligt de focus van Amallah opnieuw op Standard en de Jupiler Pro League. Tijdens de Africa Cup is hij ook niet gestopt met zijn team te volgen: "Er waren goede dingen zoals de eerste helft tegen Mechelen en het gelijkspel op Anderlecht. We moeten negentig minuten gefocust zijn. We moeten de top 8 halen, ook al weten we dat dat zeer moeilijk zal zijn. Genk is een directe concurrent dus we zullen er alles aan moeten doen om zondag thuis te winnen", besloot Amallah.