Guillaume Dietsch na wedstrijd tegen Antwerp: "Een zeer pijnlijke nederlaag"

Gisterenavond werd de 27ste speeldag van de Jupiler Pro League op gang getrapt. RFC Seraing moest zich in de blessuretijd gewonnen geven tegen Antwerp (0-1).

RFC Seraing wist zich staande te houden tegen Antwerp in de eerste helft, maar makkelijk was het niet. Na de rust werd de Great Old teruggebracht tot tien, nadat Samatta van het veld werd gestuurd. Seraing kreeg het makkelijker, maar zonder zelf echt grote kansen te creëren. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, totdat Antwerp in de blessuretijd toch de wedstrijd wisten te beslissen. Met een schot van Almeida dat werd afgebogen door Spago en via Dietsch in doel belandde pakte Antwerp de volle buit.

"Een zeer pijnlijke nederlaag. We hadden de wedstrijd van begin tot eind goed onder de knie, maar daarna straften we onszelf in de laatste minuten van de wedstrijd af ​​met een spelhervatting. Die fout was te vermijden. We verdienden meer vandaag", vertelde de doelman van Seraing, Guillaume Dietsch. "Een overwinning tegen Antwerp was echt mogelijk, en niet enkel vanaf het moment dat we elf tegen tien speelden. We wisten Antwerp aan het twijfelen te brengen en kregen kansen. Hadden we een penalty verdiend? Uiteindelijk verliezen we met 0-1 en dat is heel frustrerend", onderstreept uitgeleende doelman van Metz. Toch ziet Dietsch ook het positieve van de wedstrijd in: "We hebben goed verdedigd, kansen gecreëerd en de tweede in het klassement aan het twijfelen gebracht".