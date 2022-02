📷 Goed nieuws voor Real Madrid: Benzema is klaar voor duel met PSG

Dinsdagavond kan Carlo Ancelotti in de Champions League tegen Paris Saint-Germain Karim Benzema inzetten.

De Franse spits en topscoorder in de Spaanse competitie was er de voorbije weken niet bij door een spierblessure.

Dinsdag staat de heenmatch in de achtste finales van de Champions League op het programma. Ancelotti maakte zijn selecte bekend.

Benzema is van de partij en ook Eden Hazard staat in de selectie, net als Thibaut Courtois uiteraard. Ancelotti selecteerde 26 spelers voor het duel in Parijs. De terugmatch in Madrid is op 9 maart gepland.