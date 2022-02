Het uitvak bij Beerschot tegen KV Kortrijk gaat gevuld zijn

De laatste wedstrijd van het weekend en waarschijnlijk de enigste waar er mensen in het uitvak gaan zitten. De reden hiervoor is wel bijzonder.

Tot op heden zijn bezoekende supporters nog niet toegelaten in de Belgische stadions. Toch gaat het bezoekende vak in het Olympisch Stadion gevuld zijn. Door de sluiting van de hoofdtribune (dit kan u HIER lezen) kan de pers daar niet plaatsnemen. De supporters die normaal in de hoofdtribune de wedstrijd volgen zijn verplaatst naar andere vakken in het stadion.

Dit geldt ook voor de pers. Zij zullen vandaag plaatsnemen in het uitvak (en waarschijnlijk tot het einde van het seizoen). Hopelijk zijn de spelers van KV Kortrijk hiervan op de hoogte.