Imke Courtois stoorde zich na zaak Overmars: "Hallo? Dat is toch de verkeerde vraag?"

Marc Overmars heeft deze week zijn ontslag aangeboden en gekregen bij Ajax Amsterdam na grensoverschrijdend gedrag. Ook Imke Courtois heeft daar wat over te zeggen.

"De voetbalwereld is deel van de maatschappij en geen uitzondering", aldus Courtois in De Zondag. "Het is een aparte wereld, dat wel. Het draait om geld, macht en aandacht."

Verkeerde vraag

"Ik ergerde me wel aan een kop in een Nederlandse krant. 'Wat nu met Ajax?' Hallo? Dat is toch de verkeerde vraag? Het gaat meteen weer over de voetbalclub en niet over de vrouwelijke slachtoffers."

"Of vrouwen empatischer zouden zijn en dus betere refs kunnen zijn? Die vraag stellen is ook een beetje fout onderscheidend."