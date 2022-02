🎥 Tielemans pakt goaltje mee in gelijkspel met Leicester tegen West Ham

Leicester City heeft op de 25ste speeldag van de Premier League een 2-2-gelijkspel neergezet tegen revelatie West Ham.

West Ham staat verrassend vierde in de stand van de Premier League. Via Jarrod Bowen kwam het al na 10 minuten op voorsprong.

Op slag van rust kreeg Leicester een strafschop na hands van Cresswell. Tielemans zette de strafschop heel mooi om.

Na de rust kwam Leicester via Pereira op 2-1, maar in de toegevoegde tijd maakte Dawson er alsnog 2-2 van. Leicester blijft op de elfde plaats staan in de rangschikking.