Denkey begint opnieuw zijn draai te vinden bij Cercle: "Met de coach gesproken"

Kevin Denkey kwam in januari 2021 over van het Franse Nîmes naar Cercle Brugge, maar verdween de voorbije maanden wat uit de plannen. Tegen OH Leuven kon hij nog eens in de basis starten én scoren.

“Ik maak een doelpunt en ik mocht in de basis beginnen. Maar het belangrijkste is het teamresultaat en we verliezen, dus dan kunnen we als ploeg niet tevreden zijn”, aldus Denkey in een reactie na de 3-2 nederlaag. Hard blijven werken Van eind november tot een paar weken geleden moest Denkey het vooral stellen met invalbeurten, vijf keer kreeg hij zelfs geen speelminuten. “Ik heb er met de coach over gesproken en ik ben hard blijven werken.” “Dat ik nu opnieuw speel, is ook een teken dat het hard werken wel wat oplevert. Ik wil met de voeten scoren en met het hoofd en van belang zijn voor het team. Ik wil progressie maken als speler, dat is wat telt.”