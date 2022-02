Jackson Muleka haalt uit naar Standard: "Men moet de rollen niet gaan omdraaien, want het was Standard die me weg wilde"

Deze winter nam Standard (tijdelijk) afscheid van Jackson Muleka deze op uitleenbasis naar Turkije ging. De aanvaller haalt nu uit naar Standard.

Bij de Turkse eersteklasser vierde de Congolees zijn debuut tijdens het afgelopen weekend. Dat deed hij meteen in stijl, want met een doelpunt én assist was hij meteen allesbepalend in het 2-2 gelijkspel tegen Alanyaspor.



In Le Soir blikt Muleka nog eens terug naar zijn vertrek. Dit is alvast niet in de beste verstandhouding verlopen. "Ik wilde niet weg. Standard heeft me geholpen om een weg te bouwen in het Europees voetbal. Men moet de rollen niet gaan omdraaien, want het was Standard die me weg wilde. Het doet me pijn om te zien dat de club dit ontkent. En dan zwijg ik nog maar over het waardeloze contract die ze mij hebben aangeboden", aldus een scherpe Muleka.