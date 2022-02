STVV dankt sterk collectief en organisatie voor stunt bij Union, stevige Duitser is onze 'man van de match'

Het was vooral dankzij het collectief en de organisatie dat STVV stuntte bij Union, niet door één 'man van de match' die een individuele glansprestatie leverde. Wij gingen wel op zoek naar een speler om in de kijker te zetten en kwamen uit bij iemand die bijdroeg aan die Truiense organisatie.

Namelijk de 26-jarige Robert Bauer, één van de Duitsers die momenteel centraal achterin speelt bij STVV. Bauer staat er voor bekend een beenharde verdediger te zijn. Met hard, maar fair spel haalde hij mee de bovenhand van het zo gevreesde aanvalsduo Vanzeir - Undav. Ook Bauers collega's in de defensie Leistner en Teixeira hadden een extra vermelding verdiend, maar ons viel vooral Bauer op.

Gekke save

Misschien ook omdat hij ook zelf had kunnen scoren. Met ruim twintig minuten op de klok nam Bauer de bal van op meer dan dertig meter héérlijk op de slof. Moris haalde zijn knal knap vanonder de lat. "My god, dat was een gekke redding. Ik heb de beelden gezien, hij is een heel goede doelman. Ik zal proberen om komend weekend te scoren", lacht Bauer.

Sint-Truiden krijgt dan OHL over de vloer. Niet dat scoren zijn eerste taak is. Als de tegenstander belet kan worden om te scoren, heeft Bauer zijn werk al goed gedaan. Als vaste titularis is hij alleszins uitgegroeid tot een belangrijke pion bij de Kanaries. Zijn stevig verdedigingswerk leverde hem voor ons alvast de titel 'man van de match' op tegen Union.