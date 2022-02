Antwerp-fans blij met 'code oranje' net voor belangrijk vierluik: "Matchen zonder uitsupporters is als pretpark waar helft van de attracties gesloten is"

De fans van Antwerp zijn blij dat ze weer naar uitmatchen mogen. Al heeft een deel van hen wel redelijk wat matchen live gezien, onder de radar weliswaar. Maar nu mogen ze zich weer gaan uitleven.

"De overschakeling naar code oranje is als een fles champagne die ontkurkt wordt”, zegt Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de FASC, in GvA. “De knaldrang is groot, want laat ons eerlijk zijn: een voetbalmatch zonder pintje, en zonder de aanwezigheid van uitsupporters, is als naar een pretpark gaan waar de helft van de attracties gesloten is. Voetbal is méér dan alleen naar de wedstrijd kijken.”

De komende vier matchen zijn dan ook bijzonder cruciaal: KV Mechelen (thuis), Club Brugge (uit), Beerschot (thuis) en Anderlecht (uit). “Wanneer slechts 80% van het uitvak opengesteld wordt, gaan we heel wat mensen moeten teleurstellen. In Brugge en Anderlecht is onze aanwezigheid nog net dat tikkeltje belangrijker. Want Antwerp op verplaatsing, dat is bijzonder. Met de twaalfde man erbij kan de ploeg net iets meer.”