Had Duchâtelet al die jaren gelijk? 'Zo bezorgden Vanden Borre, Mboyo en... Bayat Anderlecht in 2014 de titel ten koste van Standard'

Roland Duchâtelet dropte een (zoveelste) bommetje op de Belgische voetbalwereld. De voormalige voorzitter van Standard claimt al langer dat RSC Anderlecht de titel in 2014 heeft gekocht. Nu blijkt dat Anthony Vanden Borre en Ilombé Mboyo de spilfiguren waren.

Standard begon play-off 1 in 2014 met een straatlengte voorsprong op RSC Anderlecht. Uiteindelijk was het paars-wit dat de titel naar Brussel bracht. Roland Duchâtelet riep de voorbije jaren meermaals van de daken dat de titel verkocht was. Volgens de voormalige voorzitter van de Rouches zat aan de wedstrijden RSC Anderlecht - KRC Genk (4-0, nvdr.) en KRC Genk - Club Brugge (3-2, nvdr.) een reukje.

Volgens Duchâtelet werden de wedstrijden in kwestie omgekocht met luxehorloges. Uitgedeeld door... Anthony Vanden Borre en Ilombé Mboyo. De boezemvrienden speelden destijds voor respectievelijk Anderlecht en Genk. De alinea hierboven gelezen? Eén keer raden wie waar de horloges heeft uitgedeeld. En zou het toeval zijn dat ook Mogi Bayat innige banden heeft met het duo?

En dan kwam de huiszoeking...

"Er waren verschillende spelers die anoniem getuigden dat er horloges werden uitgedeeld in 2014", krijgt Duchâtelet in Het Laatste Nieuws het laatste woord. "Ik geloofde eerst niet dat die wedstrijden op die manier werden verkocht. Tot de politiediensten bij huiszoekingen bij Bayat lege horlogedoosjes hadden gevonden. Ik dacht meteen bij mezelf: 'Merde, het is dan toch waar.'"