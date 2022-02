Doet Standard 'een Overmarske' met nieuwe eigenaar? Investeerder is nog steeds geschorst in honkbalwereld na misplaatste berichten

De overname van Standard zit in een afrondende fase. Jared Porter en John Chayka lijken met JKC Capital over de beste papieren te beschikken. Halen de roodhemden een type-Marc Overmars in huis?

Marc Overmars stond de voorbije weken in het oog van de storm nadat bleek dat hij ongepaste berichten en zelfs dickpics had gestuurd naar één of meerdere vrouwelijke medewerkers van AFC Ajax. De sportief directeur van de Nederlandse topclub moest per direct vertrekken en riskeert naast een zware boete ook nog een jarenlange schorsing.

Jared Porter kan er alvast van meespreken. De Amerikaan was begin vorig jaar aan de slag als manager bij New York Mets toen bleek dat hij seksueel getinte berichten had gestuurd naar een vrouwelijke journaliste. Toen ze niet antwoordde besloot hij om een foto van zijn geslachtsdeel door te sturen. De honkbalfederatie besliste om Porter tot 2023 te schorsen.

Gaat Standard 'een Overmarske' doen? Binnenkort kennen we het antwoord...