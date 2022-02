Ere-bestuurder Club Brugge op 100-jarige leeftijd overleden

Bij Club Brugge zijn ze in rouw. De Belgische topclub heeft dinsdagavond namelijk afscheid moeten nemen van André Piccu. Hij was ere-bestuurder van de club en is op 100-jarige leeftijd overleden.

Club Brugge heeft dinsdagavond afscheid moeten nemen van André Piccu. Op de website van Club Brugge staat te lezen dat hij meer dan een halve eeuw secretaris was van het toenmalige jeugdcomité en hij was ook ploegafgevaardigde van het eerste elftal van Blauw-Zwart. André Piccu was ere-bestuurder bij Club Brugge, maar op 100-jarige leeftijd is hij overleden. De redactie van Voetbalkrant.com wenst de familie en vrienden van Piccu veel sterkte. Ere-bestuurder André Piccu is op 100-jarige leeftijd overleden. Veel sterkte aan de familie en vrienden. 💫 #YNWA



🔗 | https://t.co/1EEUYIqSDS pic.twitter.com/F0gyFhX0Cg — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 16, 2022