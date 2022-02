Georges Leekens blikt terug op samenwerking met Roger Lambrecht: "Hij kende iets van voetbal"

Georges Leekens passeerde drie keer als trainer bij Lokeren en herinnert zijn samenwerking met Roger Lambrecht nog levendig.

Toen hij een telefoontje kreeg van Dirk Lambrecht wist Leekens dat het zover was. “Ik heb zijn zoon even gesproken. Gelukkig heeft Roger niet te veel geleden”, zegt Leekens aan Het Nieuwsblad.

“De laatste keer dat ik hem zag, was bij de begrafenis van Mireille, zijn vrouw, twee jaar geleden. Dat was al een verschrikkelijke klap, want ze was een fantastische vrouw voor hem.”

Lambrecht zorgde goed voor zijn spelers. “Velen hebben hun carrière aan hem te danken, of het nu Afrikaanse spelers waren, de Tsjechen à la Jan Koller of later de IJslanders zoals Vidarsson en Kristinsson. Hij kende ook iets van voetbal. Kristinsson zijn we ooit samen gaan scouten bij het Noorse Lillestrøm. Bij de rust zei hij al: Gaan we lang blijven? Want hij kan het. Zo was hij: to the point, rechttoe rechtaan.”