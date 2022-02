Mboyo kan niet lachen met beschuldigingen en dient zelf ook klacht in: "Vals, niet op waarheid berustend en lasterlijk"

Roland Duchâtelet dropte gisteren een bommetje op de Belgische voetbalwereld. De voormalige voorzitter van Standard ziet in Ilombé Mboyo één van de sleutelpionnen bij matchfixing in 2014. De aanvaller kan er zelf allerminst om lachen.

Het zijn niet meteen de leukste dagen voor Ilombé Mboyo. Eerst werd hij beschuldigd van mishandeling van zijn vriendin om enkele dagen later een sleutelpion te worden genoemd in de verkochte titel van 2014.

“De beschuldiging is vals, niet op waarheid berusterd en lasterlijk”, aldus Florence Hofmans (advocaat Mboyo, nvdr.) in La Dernière Heure. “Het is duidelijk dat deze campagne de bedoeling heeft om de carrière van Mboyo te schaden.”

Mijn cliënt heeft me gevraagd om een klacht in te dienen voor laster en smaad

Mboyo blijft dan ook niet bij de pakken zitten. “Mijn cliënt heeft me gevraagd om een klacht in te dienen voor laster en smaad. Verder wacht hij de lopende onderzoeken af en wil hij geen commentaar geven.”