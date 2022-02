Rob Schoofs klaar voor volgende stap: "Zal het ergens anders moeten proberen"

Rob Schoofs heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke pion voor KV Mechelen. Dat vertaalt zich in verschillende dingen.

Schoofs speelt al 4,5 jaar voor KV Mechelen, maar omdat hij zich ontpopte tot patron van de ploeg kwamen er tijdens de afgelopen transferperiode ook enkele voorstellen uit het buitenland.

“Als er iets komt waar de club, ik en mijn familie beter van worden, dan kan het dat ik de stap zet. Het moét niet, maar ik sluit het niet uit. Ergens wil je toch eens iets nieuws proberen”, vertelt hij aan HLN.

“Begrijp me niet verkeerd: ik ben gelukkig in Mechelen. En alles wat ik hier heb opgebouwd, ga ik niet zomaar overboord gooien. Maar als ik ooit voor de hoofdprijzen wil spelen, zal ik het ergens anders moeten proberen.”

Al gaat de aandacht eerst nog altijd naar KV Mechelen. “Europees voetbal halen, zou mooi zijn. Via de Champions' play-offs? Wie weet. Al zal de top vier héél moeilijk worden. Willen we dat bereiken, dan moeten we, om te beginnen, stunten tegen Racing Genk.”