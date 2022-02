AA Gent kan zich geen misstap veroorloven tegen Seraing, maar moet aanvaller missen

AA Gent ontvangt vrijdagavond in de Ghelamco Arena laagvlieger Seraing. De Buffalo's, die nog volop strijden voor een plekje in de top vier, kunnen alleen maar tevreden zijn met drie punten.

Op zijn persconferentie kwam Hein Vanhaezebrouck donderdag met een update over zijn ziekenboeg. Roman Bezus timmert aan de weg terug. "Roman is nog niet 100 procent, maar hij heeft enkele groepstrainingen kunnen doen deze week. Die verliepen goed, dus hij zal deel uitmaken van de selectie. Voor Okumu komt de wedstrijd nog te vroeg."

Wie er ook niet bij zal zijn, is Darko Lemajic. De boomlange spits was even groggy na een stevige val op training. "Darko is tijdens de training op zijn hoofd gevallen, waarna hij heel wat last van de nek had. Hij is er niet bij vrijdag."

Julien De Sart zit dan weer een schorsingsdag uit. "Zoiets is altijd vervelend, maar tegelijkertijd kijk ik uit naar hoe andere jongens die positie zullen invullen. Ik verwacht er hoe dan ook geen copycat van Julien. Iedereen moet spelen naar zijn kwaliteiten en mogelijkheden", besluit Hein Vanhaezebrouck.