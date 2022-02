🎥 Africa-Cup winnaar is terug op de Bosuil: "We zullen er staan in POI"

Aboudalye Seck kwam door een blessure niet in actie tijdens de afgelopen Africa Cup, maar Seck zag vanop de eerste rij hoe zijn Senegal de eindzege pakte. Na de historische prestatie met Senegal is de centrale verdediger terug in Deurne Noord.

Op de officiële kanalen van Antwerp praat Abdoulaye Seck over de historische prestatie van Senegal tijdens de Africa Cup. Tegelijkertijd droomt Seck al van het WK in Qatar, al beseft de centrale verdediger van de Great Old dat hij daarvoor zal moeten presteren bij Antwerp.

"Ik heb tegen de coach gezegd dat we er zullen staan tijdens POI. Aan de supporters zou ik willen zeggen: King Kong is terug! We zullen er alles aan doen om dit seizoen mooi af te sluiten."

De terugkeer van Abdoulaye Seck komt op het perfecte moment, nu Bjorn Engels (scheur in de hamstrings) in de lappenmand ligt. Komende zondag ontvangt Antwerp provinciegenoot KV Mechelen.

Bekijk hieronder het interview met Seck: