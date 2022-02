PSG trekt alle registers om Mbappé in Parijs te houden: zoveel kan hij wekelijks gaan verdienen

Eerder deze week scoorde Kylian Mbappé het enige doelpunt in het Champions League-duel tegen Real Madrid. Het contract van de steraanvaller loopt aan het einde van het seizoen af.

De voorbije maanden werd Mbappé, nog altijd maar 23, veelvuldig gelinkt aan Real Madrid. Een transfervrij vertrek aan het einde van dit seizoen stond dan ook in de sterren geschreven, maar PSG zet alle zeilen bij om zijn vedette langer aan boord te houden.

The Independent weet dat PSG een nieuw contractvoorstel heeft gedaan aan Kylian Mbappé. De Franse international zou in Parijs meer dan één miljoen euro... per week gaan verdienen, waardoor hij veruit de best betaalde voetballer van de planeet zou worden.

Kylian Mbappé stapte in de zomer van 2017 over van Monaco naar PSG. In 203 officiële wedstrijden de Parijzenaars was de aalvlugge aanvaller goed voor 154 doelpunten en 77 assists.