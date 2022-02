Nieuwe chouchou van Beerschot-aanhang komt van ver: "Toen heb ik twee weken in de put gezeten"

Amper 200 minuten. Zolang had Ilias Sebaoui nodig om zich in de harten van het Beerschtot-publiek te voetballen. Het 20-jarige jeugdproduct van de Ratten toont lef, 'goesting' en scoorde in de laatste twee thuiswedstrijden. Meer dan voldoende om in no time uit te groeien tot een lichtpuntje.

In GVA doet Ilias Sebaoui voor het eerst zijn verhaal. Hij belandde op zijn achtste in de jeugd van Germinal Beerschot. "Ik voelde mij direct thuis. Op een dag mocht ik oplopen met de grote jongens. Ik zag al die fans in de tribunes en dacht: dit wil ik later ook voelen. Ik heb een paars hart en paars bloed."

Met zijn flair en lef liet Sebaoui zich meteen opmerken bij zijn debuut. Niet evident, zeker niet als jonge kerel die net komt piepen. En al zeker niet in een ploeg die vierkant draait. "De eerste twee wedstrijden had ik toch wat zenuwen. Gelukkig voelde ik de steun van mijn ploegmaats en kon ik in een vrije rol mijn ding doen. Nu vliég ik."

Sebaoui groeide in enkele weken tijd uit tot een van de smaakmakers bij Beerschot. Het lijkt dan ook vreemd dat Sebaoui tot zijn twintigste moest wachten om door te breken bij de Mannekes. "Ik heb de voorbije jaren veel tegenslagen moeten verwerken. Zo zat ik vorig jaar twee weken in de put, omdat ik niet mee op stage mocht. Maar ik ben blijven werken en ging zelfs extra trainen met een privécoach. Tijdens de winterstop kon ik naar Nederland, maar ik wilde absoluut doorbreken in de eerste ploeg van Beerschot. Ook volgend seizoen blijf ik bij Beerschot, ongeacht of dat in 1A of in 1B is."