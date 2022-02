Beerschot-coach Vanderidt zag ook dat zijn ploeg geen schijn van kans had: "Hier konden we niks halen"

Beerschot kon nooit de indruk wekken dat ze iets konden halen tegen Cercle Brugge. En daar was trainer Greg Vanderidt eerlijk in achteraf.

"Was het omdat wij minder waren of omdat we tegen een tegenstander speelden die veel beter was dan Kortrijk vorige week", begon Vanderidt. "Cercle wordt door iedereen bewonderd voor hun hoge druk en hun intensiteit. Maar het is één ding dat je het weet, een tweede dat je er een plan voor hebt en een derde dat je het kunt uitvoeren op het veld. We moeten eerlijk zijn: er zijn heel weinig oplossingen gevonden."

In de tweede helft was het schadebeperking. "Je staat 2-0 achter en met tien man. Dan kan je ofwel het kot openzetten ofwel voor iets meer organisatie zorgen. We hebben proberen het te beperken. En dan zijn we nog een paar keer goed weggekomen. Mike (Vanhamel) had een paar schitterende reddingen in huis. Uit deze wedstrijd konden we niet meer halen."