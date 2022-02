Jelle Van Damme spaart spelers van Standard niet: "Ongelofelijk dat ze dat doen"

Standard beleeft één van de slechtste seizoenen die je maar kan inbeelden. Tegen Genk gaf het wel heel snel op.

Racing Genk haalde het met 2-0 van Standard en Jelle Van Damme keek er van op dat de spelers van de Rouches snel opgaven.

Voor Van Damme is het duidelijk dat er een echte leider ontbreekt in de kleedkamer van Luka Elsner. “Het is ongelofelijk om op te geven zoals zij deden”, zegt Van Damme aan La Dernière Heure.

“Zelfs als je verliest en er zijn nog maar een paar minuten over, je staat op, je duwt. Maar het voelt alsof niemand in staat is om met zijn vuist op tafel te slaan. In plaats daarvan zien we jongens met hun hoofd naar beneden. Er is geen leider”, klinkt het.