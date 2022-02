Anderlecht is beducht voor 'het grote Genkse gevaar': "Dat ga je niet individueel oplossen"

Anderlecht gaat Paul Onuachu toch wel speciaal in het oog houden zondag. De grote Nigeriaan heeft paars-wit al verscheidene keren pijn gedaan, vooral vorig seizoen in de play-offs. Opmerkelijk: in de reguliere competitie kon hij nog niet scoren tegen paars-wit.

In vier wedstrijden in de reguliere competitie bleef het kanon van Onuachu stil. Maar als het om de knikkers gaat, staat hij er elke keer. Zo ook in de bekerwedstrijd vorig seizoen, waarin hij Genk op weg zette naar een finaleplaats. Ook in de twee onderlinge play-off-duels vorig jaar was hij trefzeker, wat zijn ploeg vier punten opleverde.

Onze vraag aan Vincent Kompany was of hij de moeilijkst te bespelen spits is in België? "(Denkt na) Weet je wat het mooiste is aan die speler? Ik heb er zelf nog tegen gespeeld aan het einde van mijn carrière hier en het begin van de zijne in België en je ziet de enorme evolutie die hij heeft doorgemaakt. Dat is het mooiste om te zien."

Wesley Hoedt heeft het in zijn twee seizoenen (Antwerp en Anderlecht) tegen de grote spits wel goed gedaan. Onuachu wist geen enkele keer te scoren tegen hem. "Maar dit soort spelers... dat los je niet individueel op. Dat is het hele verhaal aan Genk. Ze hebben veel spelers die het verschil kunnen maken", aldus Kompany. "Daar moet je als blok op verdedigen. Dit los je enkel collectief op. Als je Onuachu te veel in het oog houdt, zijn er nog Ito, Bongonda,..."

Onuachu had van begin oktober tot half december een vormdip en dat zag je ook aan de resultaten van Genk. Ze behaalden daarin slechts 5 op 27! Sinds Onuachu weer beginnen draaien is - we bedoelen scoren - pakten ze 13 op 21 in de matchen dat hij meespeelde. Om maar te zeggen dat een goeie Onuachu zondag wel degelijk het verschil kan maken.