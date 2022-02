Verschaeren weet dat de druk nog zal stijgen: "Dat spookte al eens door mijn hoofd"

Yari Verschaeren heeft het nummer 10 gekregen. Na vier jaar bij de A-ploeg wordt hij zo 'gepromoveerd'. Al hangen er aan het legendarische nummer nog meer verwachtingen vast. En zal er ook meer kritiek komen na een slechte prestatie. Maar intussen weet hij hoe hij daar mee moet omgaan.

Dat is niet altijd zo geweest... 'Ik lees de kranten ook, hé... De kritiek was wennen in het begin", geefft hij toe in HLN. "Vroeger was mijn papa de enige die me vertelde dat ik slecht had gespeeld, plots werd het een veel groter publiek. Dat spookt dus al eens door m'n hoofd. Dan zet het me aan het denken, waardoor ik mezelf druk opleg om extra goed te presteren. Nu ik meer ervaring heb, kan ik daar wel al beter mee omgaan. Ik hoef uiteindelijk alleen te luisteren naar zij die dicht bij mij staan."

In vergelijking met andere toptalenten zoals Tielemans en Praet blijft de grote doorbraak iets langer uit. ''Misschien was het in een ander tijdperk vlotter of sneller verlopen, ja. Maar, weet je, ik ben er zeker van dat alles wat ik nu meemaak, mij zal helpen in de toekomst. Binnen twee à drie jaar sta ik misschien verder dankzij alle moeilijke periodes."